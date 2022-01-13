عقيلة صالح يدعو النواب لانعقاد جلسة رسمية الاثنين المقبل

وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، دعوة لانعقاد جلسة رسمية للمجلس الاثنين المقبل 17 يناير الجاري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ان الجلسة ستعقد في طبرق بحضور الأعضاء.

بيان مجلس النواب

يأتي ذلك بعد عودة عقيلة صالح لترؤس البرلمان بعد تجميد مهامه بسبب ترشحه لانتخابات الرئاسة التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر الماضي وتم تأجيلها مجددا.

يأتي هذا فيما عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب الليبي اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، اجتماعها الأول لسنة 2022 م، بعد إعادة تنظيمها من قبل رئاسة مجلس النواب بحضور رئيسها عضو المجلس ربيعة ابوراص.

وافتتح الاجتماع من قبل رئيس اللجنة بالترحيب بأعضاء اللجنة وأكدت على أهمية المهام المسندة إلى اللجنة وضرورة بذل كل الجهد والتركيز لإنجاز الاستراتيجية الوطنية المطلوبة في أقرب الآجال والحاجة الماسة إليها سواء على المستوى المحلي والدولي حيث تركز الاجتماع حول مراجعة الخطوات وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، وصولاً إلى أهداف اللجنة ومهامها.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس، الخميس، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة، لمناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وبحث الاجتماع سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أجل عبور المرحلة الانتقالية، حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار، كما تم مناقشة بعض العراقيل التي تعاني منها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات.

أكد المنفي، خلال الاجتماع على أهمية أن تتطلع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة بدورها في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.