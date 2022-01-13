الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة طفلة وسيدة بجروح فى هجوم صاروخى ببغداد

هجوم العراق
هجوم العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسئولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح"، بحسب وكالة الأنباء العراقية. 

أضافت أنه "سقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها"، مبينة أن "القوات الأمنية تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار". 

في وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء الخميس، استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بهجوم صاروخي، وسط أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية. 

وقالت قناة العربية، إنه لم يرد إلى الآن تفاصيل عن وجود جرحى ومصابين، مشيرة إلى أن تم تكثيف التواجد الأمني للقوات الأمن العراقية ورفع حالة الاستعداد.

من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية ببغداد، تفعل منظومة سيرام بعد هجوم استهدف المنطقة الخضراء. 

في 5 يناير الحالي، أطلقت خمسة صواريخ، باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية، الواقعة في غرب البلاد، وتضمّ قوات استشارية للتحالف الدولي بعد ساعات من هجوم مماثل على قاعدة تتواجد فيها قواته في شمال شرق سوريا. 

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على 18 متهماً بتجارة المخدرات في محافظتي البصرة وديالى. 

أوضحت الوزارة في بيان، أن "مفارز قسم مكافحة المخدرات في محافظة البصرة، تمكنت من إلقاء القبض على 12 متهما، وضبطت بحوزتهم 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وحبوبا من المؤثرات العقلية، وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع، إضافة الى بندقيتين ومسدس وأسلحة جارحة".

 وأضاف البيان، أن "مفارز الشرطة في محافظة ديالى، تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وضبطت بحوزتهم أدوات للتعاطي وكميات من المواد المخدرة، بينها (الترياك) فضلاً عن أسلحة خفيفة"، مشيرًا إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".

الداخلية العراقية المنطقة الخضراء بغداد وزارة الداخلية العراقية السفارة الأمريكية ببغداد

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