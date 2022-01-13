استمرار إزالة تجمعات مياه الأمطار بمطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب من خلال معدات وسيارات مجلس المدينة بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأضاف أن جهود فريق الطوارئ متواصلة منذ صباح اليوم لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة والمركز تيسيراً على المواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأشار إلى تكثيف العمل والجهود المستمرة على قدم وساق خلال الفترة المسائية بشوارع المطار والريفية ومدخل المدينة بالطريق الدولي ومنطقة المقابر الشرقية بالمغاربة لضمان سرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار، وذلك ضمن جهود المدينة .

وأكد رئيس المدينة، أن التنسيق متواصل ومستمر بين إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والأجهزة التنفيذية المعنية بإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة .

وتابع رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم 0464933158 / 0464935266 .

جاء ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار .

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة التقلبات الجوية وهطول الأمطار الذى شهدته المحافظة من صباح اليوم .



وشدد محافظ مطروح على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.



وأكد محافظ مطروح استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا بأن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيء وعودة الأمور لطبيعتها.