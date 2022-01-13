محافظ أسوان يلتقى وفد قافلة «البحوث الإسلامية» ويشيد بدورها التوعوى

التقى وفد قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي انطلقت لواعظات الأزهر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية للتأكيد على التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بكل قطاعاته وبين مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتنسيق العمل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية بالدولة، وبإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد.

وخلال اللقاء، أبدى المحافظ ترحيبه بالقافلة وأشاد بجهود الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، خاصة السعي لتأهيل الوعاظ والواعظات لدعم دورهم في نشر صحيح الدين والفكر الوسطى بين جميع فئات المجتمع، كما أبدى إعجابه بالخدمات المقدمة من قطاعات الأزهر ومنها إصدار الفتاوى التي تخص المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام، وهو الذى يتطلب التنسيق مع قوى المجتمع المدنى على اختلافها لمواجهة تحديات وقضايا العصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام لشئون الواعظات، أن هذه القافلة الدعوية النسائية تؤكد اهتمام الأزهر بوعي الجمهور وأنه مهموم بقضاياهم، وأن توجيهات قطاعات الأزهر جميعها تؤكد ضرورة التعاون الفعّال مع مختلف المؤسسات والجهات، مشيرة إلى أن دور الواعظات هو دور مجتمعي في المقام الأول يسعى لضبط منظومة القيم ويعمل دائمًا على مواجهة السلوكيات الخاطئة والغريبة عن مجتمعنا وثقافتنا.