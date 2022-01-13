كثافات مرورية أعلى الدائرى الأوسطى جراء انقلاب سيارة نقل

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من نفق الأوتوستراد نتيجة لانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح بسبب اختلال عجلة القيادة دون حدوث إصابات.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولة من أعلى الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بوقوع حادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.