الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية أعلى الدائرى الأوسطى جراء انقلاب سيارة نقل

صورة من الحادث
صورة من الحادث

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من نفق الأوتوستراد نتيجة لانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح بسبب اختلال عجلة القيادة دون حدوث إصابات.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولة من أعلى الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بوقوع حادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

صور انقلاب سيارة نقل الاوسطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب