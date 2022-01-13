استقرار أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق

شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار مواد البناء ومعدلات التغير من حين لأخر.

وقال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء، إن هناك حالة من الاستقرار نتيجة زيادة المعروض.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيها في مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 جنيه.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الحديد سجلت أن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيها، لافتاً إلى أن سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيها تسليم أرض المصنع.