الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق

الأسمنت
الأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار مواد البناء ومعدلات التغير من حين لأخر.

وقال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء، إن هناك حالة من الاستقرار نتيجة زيادة المعروض.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيها في مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 جنيه.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الحديد سجلت أن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيها، لافتاً إلى أن سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيها تسليم أرض المصنع.

أسعار المعروض الاستقرار الاسمنت الحديد مصانع الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

السيسى عن الصحف الأجنبية المهاجمة لمصر: «يقولوا اللى عايزينه»

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب