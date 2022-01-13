الرئيس السيسى: حريصون على إدارة حوار مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إننا حريصون على إدارة حوار مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة.

وأضاف الرئيس خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم، أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن من أجل دفع جميع الأطراف إلى التفاوض حول اتفاق قانونى، مشيرًا إلى أننا بدأنا فى تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات مائية، وأكد أن مصر ستصبح من أكبر الدول التى نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه.

وانطلقت فعاليات اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، فى النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يختتم المنتدى أعماله، اليوم، الثالث عشر من يناير، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.