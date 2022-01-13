قصور الثقافة تكرم زعيم الأدب المسرحي «نعيم الأسيوطي» بأسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حفل تكريم الكاتب المسرحي الأديب نعيم الأسيوطي بمقر قصر ثقافة أسيوط، وبالتعاون مع نقابة اتحاد كتاب مصر برئاسة الأديب محمد عبد المطلب.

صورة من الفعالية

وبدأت الفعاليات باستعراض الشاعر اوفي عبدالله الأنور رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بسوهاج مسيرة الأديب نعيم الأسيوطي، بينما قدم مدير عام الثقافة بأسيوط - خلال كلمته - الشكر لكل المبدعين الشعراء المشاركين بالاحتفالية ممن تحملوا مشقة السفر وظروف الطقس السيئ، كما أكد أن الأديب نعيم الاسيوطي يستحق أكثر من مجرد تكريم فهو أحد أيقونات العمل الثقافي، وأشاد الأديب محمد عبد المطلب بالاحتفالية وان هناك أناسا يعملون بصدق وإخلاص من أجل الاحتفاء بالأديب نعيم الأسيوطي، وأشار الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق إلى مسيرة العطاء الأدبية واستعرض بعض الأعمال المسرحية.

صورة من الفعالية

وقدم الشاعر رمضان عبداللاه قصيدة "نعيم زعيم"، وقدم الشاعر مدثر الخياط رئيس الرابطة الأدبية قصيدة شعرية في عشق الأديب نعيم الأسيوطي، وتوالت الكلمات منها الأديب ايمن رجب طاهر والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط والمخرج المسرحي أسامة عبد الرؤوف والمخرج المسرحي خالد أبو ضيف والشاعر فتحي الصومعي، وتغنى الشاعر عصام مهران ببعض الأبيات الأدبية التي نالت إعجاب الجمهور، بينما شارك الشاعر أحمد عبد الباسط بقصيدة شعرية وقدم التهاني الشاعر جميل عبدالرحمن عبر الابيات الأدبية لبلوغه سن المعاش، بينما قدم الأديب زكريا عبد الغني جزء من مقطوعة ام كلثوم أهداها إلي الأديب المسرحي نعيم الاسيوطي وأضاف الفنان محمد جمعة أن نعيم الأسيوطي هو حالة من الثقافة والفن والإبداع.

إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة الأديب نعيم الأسيوطي، كما أهدى فرع ثقافة أسيوط درع التكريم لنقابة إتحاد كتاب مصر برئاسة الأديب محمد عبد المطلب، بينما أهدى نادى الأدب المركزى برئاسة الشاعر وليد حشمت شهادة تقدير كما أهدت رابطة الأدباء برئاسة الشاعر مدثر الخياط درعاً وقدم نادى القصة بأسيوط برئاسة الأديب الروائي ايمن رجب طاهر شهادة تقدير تكريماً وتقديراً لما قدمه نعيم الأسيوطي من عطاء خلال السنوات الماضية، واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وتغنت بأجمل أغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط والتي نالت إعجاب الجمهور.

صورة من الفعالية

جاء الحفل بحضور ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط وسوهاج والمنيا.