الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«صحة الشرقية»: الكشف على 100 ألف مريض مجانًا ضمن قوافل طبية فى 2021

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن أنه تم تنفيذ قوافل طبية علاجية للمواطنين بالمناطق النائية بمحافظة الشرقية خلال عام 2021 بعدد 53 قافلة علاجية، وذلك ضمن خطة موضوعة من خلال وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 99211 مريضا من خلال العيادات المتنقلة، بمختلف هذه المناطق، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

اشتملت القوافل العلاجية على العديد من التخصصات الطبية، منها: (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم.

فيما تم تحويل عدد 811 مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرى لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة ومنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية على مدار عام كامل.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن».

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1320 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية.

مستشفيات محافظة وزارة الصحة الكشف الطبى اجراءات الشرقية القلب

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