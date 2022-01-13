سائق ينقل طلاب بورسعيد للمدارس بـ5 جنيهات.. وذوي الهمم «ببلاش»

أطلق شاب من أبناء محافظة بورسعيد، يُدعى عبدالرحمن حسن حلمي، مبادرة لتوصيل الطلاب للمدارس خلال فترة الامتحانات مقابل 5 جنيهات، وذوي الهمم والقدرات الخاصة من (قادرون باختلاف) بالمجان.

وقال عبدالرحمن، في لقاءٍ مع "الدستور"، إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومتزوج ولديه طفلة، وهو يعمل سائق تاكسي، وليس لديه مصدر دخل آخر لأسرته، موضحًا أن الهدف من مبادرته هو المشاركة في الخير، وتقديم خدمة للمجتمع.

سائق ينقل طلاب بورسعيد للمدارس

وأشار عبدالرحمن، إلى أن هذه المبادرة جاءت من منطلق شعوره بالناس خاصةً في فترة الامتحانات، وما يتكبده الأهالي من مصروفات كبيرة في التعليم والمجموعات المدرسية والدروس.

وأوضح، أن المبادرة تتمثل في توصيل الطلاب من المنزل إلى المدرسة والدروس مقابل 5 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، مؤكدًا أنها لا تستهدف الربح خاصة، وأن تكلفة التوصيل تتجاوز المبلغ الذي أعلن عنه، ولكنه يؤمن بأن من يفعل الخير جزاءه عند الله عظيمًا.

وأضاف أن المبادرة تشمل توصيل ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالمجان، وقال: «أي حد عنده طالب من ذوي الهمم يكلمني ولو مش بيمشي أنا أطلع أجيبه من البيت وأوصله وأرجعه بالمجان».

سائق ينقل طلاب بورسعيد للمدارس

ولفت إلى أنه تلقى عشرات الاتصالات لتوصيل الطلاب خلال الفترة المقبلة، معلقًا: «مش هكون فاضي لتوصيل الأهالي داخل المدينة وهسخر كل وقتي للمبادرة وربنا كريم».

وكشف الشاب البورسعيدي، أن عددًا من سائقي التاكسي بالمحافظة تواصل معه وطلب المشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 20 سيارة سوف تشارك بدايةً من أول الأسبوع، بجانب عشرات السيارات بمدينة بورسعيد.

سائق ينقل طلاب بورسعيد للمدارس

ووجه عبدالرحمن رسالة لجميع فئات المجتمع، مفادها أن عمل الخير هو السبيل للنجاة، مشيرًا إلى أن الطبيب والمدرس والحرفي والعامل إذا قام كلٍ منهم بتخفيض أجرته لغيره، فسوف تكون الحياة أبسط وأسهل علي محدودي الدخل والفقراء.

وقدم عبدالرحمن، الشكر لوالده الذي زرع فيه حب الخير، مطالبًا الأهالي بتشجيع أبنائهم على عمل الخير ومساعدة الناس، مؤكدًا أن الخير سيظل إلى يوم الدين.

سائق ينقل طلاب بورسعيد للمدارس