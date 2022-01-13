الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقعات بأمطار خفيفة.. «الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11

أمطار
أمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40%: 50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويكون نشاط  للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه والبحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 11
الإسكندرية 15 11
وادي النطرون 15 11
طنطا 16 11
شبين الكوم 16 10
دمنهور 15 11
بلطيم 16 12
مطروح 15 12
السلوم 15 12
سيوة 16 08
بورسعيد 16 10
دمياط 17 10
الزقازيق 16 11
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 17 11
السويس 17 11
العريش 15 10
رفح 15 10
رأس سدر 20 10
نخل 20 04
نويبع 20 16
طابا 19 14
كاترين 15 01
الطور 22 13
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 21 13
مرسى علم 23 14
الفيوم 17 07
بني سويف 17 08
المنيا 17 08
أسيوط 17 07
سوهاج 19 08
قنا 19 09
الأقصر 21 08
أسوان 21 09
إدفو 24 09
أبوسمبل 24 11
الوادي الجديد 25 05
الشلاتين 25 13
أبورماد 25 13
حلايب 24 14
رأس حدربة 23 14

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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