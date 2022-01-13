الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ثمنها نصف مليار جنيه.. «الداخلية» تحبط جلب شحنة مخدرات بميناء الإسكندرية

شحنة مخدرات
شحنة مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب المواد المخدرة وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والجهات المختصة، من ضبط 128 كرتونة بداخلها كمية كبيرة لمادتي "الأمفيتامين، الميثامفيتامين" المواد الفعالة لتصنيع "عقار الكبتاجون، ومخدر الأيس الشابو"، وزنت جميعها 610 كيلوجرامات داخل حاوية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى إلى إحدى شركات الاستيراد والتصدير ملك أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، لصالح أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام، مديريتى أمن (القاهرة- القليوبية)، أمكن ضبطهما وبحوزتهما «سيارة، 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 488,000,000 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تهريب المواد المخدرة مكافحة المخدرات ميناء الإسكندرية 128 كرتونة الأمفيتامين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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