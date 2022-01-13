الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزيرة السياحة النمساوية: نسعى لبقاء البلاد مفتوحة وإنقاذ الموسم الشتوى

وزيرة السياحة النمساوية
وزيرة السياحة النمساوية إليزابيث كوستينجر

قالت وزيرة السياحة النمساوية، إليزابيث كوستينجر، اليوم الخميس، إن الحكومة تسعى لبقاء البلاد مفتوحة على الرغم من الانتشار الواسع للإصابات الجديدة بمتغير (أوميكرون) من فيروس (كورونا)، وأن موسم الرياضات الشتوية فى البلاد يمكن الحفاظ عليه بالتحقق من الحصول على اللقاحات أو شهادات التعافي من الفيروس.
وأشارت الوزيرة- في تصريح صحفي- إلى أنه على الرغم من "التوقعات المقلقة للغاية" لمتغير (أوميكرون) فى الفترة المقبلة إلا أن الحكومة تواصل دعم القطاع السياحي، مشيرة إلى وجود أمور يمكن توقعها والتحوط ضدها وهناك أزمات لا مفر منها بسبب تصاعد أزمة الوباء عالميًا.
وردًا على الانتقادات الموجهة من قطاع الفنادق والمطاعم بأن الحكومة تتصرف بقواعد وأنظمة قصيرة الأمد وغير عملية، قالت الوزيرة كوستينجر إنها تتفهم معاناة واستياء العاملين فى مجال السياحة ومن الصعب للغاية تلبية جميع المتطلبات.
ولفتت إلى أنه فى ظل الجائحة يصعب التخطيط لأمور كثيرة، منها أنه لا يمكن معرفة توقيت الموجات ولا حدوث الطفرات، ولذلك هناك حاجة في بعض الأحيان إلى تدابير قصيرة الأجل للغاية.
وذكرت الوزيرة أن متغير أوميكرون لم يكن بالإمكان توقعه قبل شهر مضى، وبالتالي لا يمكن التخطيط للتعامل معه، ولكن يجب عمل كل شيء لتجنب حدوث إغلاق آخر معربة عن أملها فى تخفيف قيود حظر التجول قريبًا.
 

فيينا النمسا السياحة النمساوية

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وائل لطفي

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