بالأسماء والتخصصات.. السيسى يسلم شهادات التخرج لخريجى «الوطنية للتدريب»

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي



وسلم الرئيس السيسي شهادة التخرج إلى:

-المهندس المعماري عمر سيف الله خريج برنامج المبعوثين في الخارج مدرس مساعد بهندسة القاهرة والحاصل على منحة نيوتن لنيل درجة الدكتوراه في جامعة (يو سي إل) بلندن.

-الشيخ محمد السيد أبو هاشم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة إمام وخطيب ومدرس مسجد السيدة زينب، والذي تميز بقوة عباراته ومرونته في التعامل مع زملائه أثناء فترة تدريبه بالبرنامج.

-الطيار داليا علاء الدين خليفة، خريجة برنامج تدريب الطيارين الجدد بشركة مصر للطيران، والتي تميزت بمهاراتها القيادية وأدائها المتميز خلال فترة تدريبها بالبرنامج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

-المحامي العام إيمان سمير القمري خريجة برنامج تدريب السادة المحامين العموم بالنيابة العامة محام عام التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية وأولى عضوات النيابة العامة.

-المهندس محمد أحمد الصرفي خريج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفني للسيد رئيس هيئة قناة السويس وكيل قسم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وتميز بالعمل الجماعي وكونه عضوا فعالا في فريق العمل.

-المستشارة شاهندة محمد كمال خريجة برنامج تدريب السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014 تميزت بالحماس والتفاعل ونشر الروح الإيجابية خلال فترة تدريبها بالبرنامج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

-المستشار شنودة نسيم قلدس، خريج برنامج السادة معاوني النيابة الإدارية دفعة 2012 شهادة التخرج، والذي تميز بالالتزام ولمهارات القيادية خلال فترة تدريبه بالبرنامج.

-المستشار بلال أحمد شمس الدين خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 2015، مندوب مساعد بمجلس الدولة تميز بقدرته على اتخاذ القرارات وروح المبادرة والدافعية أثناء فترة تدريبه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

-الدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدرس بقسم طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ حاصلة على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي