الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألفا و812 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.


وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3101 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 14 ألفا و49 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.


بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1333 قضية تموينية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 177 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 152 قضية متنوعة.

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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