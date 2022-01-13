سكرتير مساعد أسيوط تتفقد أعمال الرصف بشوارع وميادين حي غرب

تفقدت المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط أعمال إعادة الرصف التي يجري تنفيذها بشوارع وميادين حي غرب أسيوط والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.

رافقها خلال الجولة التفقدية محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ونواب رئيس الحي.

أعمال رصف شوارع حي غرب أسيوط



وأوضحت السكرتير العام المساعد إنه يجرى متابعة ميدانية ومستمرة لكافة المشروعات والاعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة منوهة إلى إنه تم تفقد أعمال الرصف ببعض الشوارع بحي غرب أسيوط ووضع التربة الزلطية بالشوارع تمهيدًا لرصفها بعد التنسيق المسبق مع كافة شركات المرافق ورئيس الحي للتأكد من الانتهاء من إعادة تغيير خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة تطوير شاملة لحي غرب وتسهيلًا للحركة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع ورفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الاسواق الحضارية التي تم انشائها ووجهت بضرورة مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال فضلا عن استمرار أعمال تركيب البلدورات بالشوارع الضيقة بالحي ضمن خطة التطوير والتأكيد على منع غسيل السيارات بالشوارع وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالحفاظ على أعمال التطوير التي تتم بالحي وذلك لإظهار الشكل الجمالي وخلق شرايين جديدة للتنمية.

أعمال رصف شوارع حي غرب أسيوط



وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لأعمال رصف الشوارع والميادين بجميع مراكز وأحياء المحافظة والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ لاظهار الشكل الجمالي لافتًا إلى إنه جاري استكمال أعمال إعادة رصف شوارع وميادين حي غرب بعد الانتهاء من تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أعمال التطوير التي يشهدها الحي ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أعمال رصف شوارع حي غرب أسيوط



وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف بحي غرب (5)