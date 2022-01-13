محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية «نور حياة» بطنطا

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، انطلاق فعاليات القافلة الطبية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينظمها صندوق "تحيا مصر" بمقر المجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي، رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية.

وتفقد محافظ الغربية مقر المجلس الذي تحول إلى عيادات متخصصة للكشف على العيون وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب توفير النظارات الطبية وتحويل الحالات التي تستدعي تدخل جراحي لإجراء العمليات اللازمة لها.

وأشاد المحافظ بالخدمات التي تقدمها المبادرة في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني القرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وتعمل المبادرة الرئاسية "نور حياة" في سياق التوجه العالمي لمواجهة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث ينسق الصندوق مع منظمة الصحة العالمية WHO في هذا الإطار للعمل بـ٢١ محافظة بالجمهورية وتشمل (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مطروح، جنوب سيناء وأسوان).

وقدمت المبادرة خدماتها لنحو مليون و٤٠٠ ألف مواطن حتى الآن، وتم صرف العلاج لـ ١٢٥ ألف و١٤٣ مريض، كما تم إجراء ٢٥ ألف و٨٠٠ عملية جراحية، فضلا عن تسليم ٢٦٤ ألف نظارة طبية مجانًا.