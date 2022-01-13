الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية «نور حياة» بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، انطلاق فعاليات القافلة الطبية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينظمها صندوق "تحيا مصر" بمقر المجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي، رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية.

وتفقد محافظ الغربية مقر المجلس الذي تحول إلى عيادات متخصصة للكشف على العيون وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب توفير النظارات الطبية وتحويل الحالات التي تستدعي تدخل جراحي لإجراء العمليات اللازمة لها.

وأشاد المحافظ بالخدمات التي تقدمها المبادرة في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني القرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وتعمل المبادرة الرئاسية "نور حياة" في سياق التوجه العالمي لمواجهة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث ينسق الصندوق مع منظمة الصحة العالمية WHO في هذا الإطار للعمل بـ٢١ محافظة بالجمهورية وتشمل (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مطروح، جنوب سيناء وأسوان). 

وقدمت المبادرة خدماتها لنحو مليون و٤٠٠ ألف مواطن حتى الآن، وتم صرف العلاج لـ ١٢٥ ألف و١٤٣ مريض، كما تم إجراء ٢٥ ألف و٨٠٠ عملية جراحية، فضلا عن تسليم ٢٦٤ ألف نظارة طبية مجانًا.

محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية نور حياة بطنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

هيئة أمريكية تمنح «الوطنية للتدريب» شهادة اعتماد لمدة 5 سنوات

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

وسيط قضية «رشوة وزارة الصحة»: «المتهم طلب 5 ملايين جنيه في محل سمك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»