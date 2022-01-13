محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بعدد من المناطق الغير مخططة بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، والمستشار الهندسى للمحافظة.

في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية برئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على أرض المنوفية، معرباً عن تقديره للجهود التى ينفذها الصندوق في التخطيط والإشراف وتقديم الدعم اللازم لتطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة من أجل تحقيق تنمية شاملة وملموسة على أرض المنوفية، هذا وقد تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشروعات التى ينفذها الصندوق والمشروعات التى تم الإنتهاء منها كمرحلة أولى بحى غرب شبين الكوم، فضلاً عن تنفيذ المشروع القومى لعواصم المحافظات والمنفذ بقرية الراهب، فيما تم بحث سبل الاستفادة لعدد من المواقع المقترحة بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم لإستثمارها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

هذا وقد تم عقد اجتماعاً موسعاً وعرض فيديو توضيحى لمشروعات التطوير بمدينة شبين الكوم، واستعرض محافظ المنوفية خطة تطوير المناطق غير مخططة بمدينة شبين الكوم والتى بدأت بالمرحلة الأولي بـ3 مناطق (قبلي وبحري والعزبة الغربية) بحي غرب وبتكلفة إجمالية بلغت (310) ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك لـ( 176) شارع رئيسي و متفرع بنطاق الحي والعزبة الغربية ، مشيراً إلى أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية ضمن خطة التطوير لرفع كفاءة (80) شارع ومتفرعاتهم بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان وكذا الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق شبين الكوم بتكلفة إجمالية (130) مليون جنيه.

هذا وثمن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية جهود محافظ المنوفية الغير محدودة في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظة ، مؤكداً أن ملف تطوير المناطق الغير مخططة يأتي علي رأس أولويات وإهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، ومن جانبه قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تقديراً لمجهوداته.

وعقب اللقاء سيقوم محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بجولة ميدانية علي أرض الواقع لمتابعة كافة أعمال التطوير، حيث سيتم تفقد أعمال التطوير بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان وكذا متابعة تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب ، وكذا تفقد عدد من قطع الأراضي بنطاق حي شرق وغرب لإمكانية استثمارها في إقامة مشروعات خدمية، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالعزبة الغربية.