ضبط 27 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات (التوك توك)، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وشنت الأجهزة الأمنية، حملة موسعة لضبط مركبات (التوك توك) المخالفة بمدينة طنطا، وأسفرت عن ضبط 27 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه مدير أمن الغربية باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.