الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

مخالفة في حملات مرورية
مخالفة في حملات مرورية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات (التوك توك)، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وشنت الأجهزة الأمنية، حملة موسعة لضبط مركبات (التوك توك) المخالفة بمدينة طنطا، وأسفرت عن ضبط 27  مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه مدير أمن الغربية باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ادارة مرور الغربيه حملة مركبات التوك توك طنطا مدير امن الغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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