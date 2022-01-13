«الصحة العالمية»: ما زلنا نرصد ظهور متحور «IHU» و«أوميكرون» الأكثر خطورة

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية بصدد رصد ما أثير حول ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يطلق عليه «IHU» في فرنسا، لافتاً إلى أن ما زال متحور أوميكرون الأكثر إثارة للخطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الآن -عن بُعد- لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على المتحورات الجديدة المصاحبة للفيروس.

- اللقاحات ما زالت لها فاعلية فى مواجهة كورونا

من جانبها، قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن اللقاحات ما زالت لها فاعلية في مواجهة فيروس كورونا، وما زالت المنظمة تزيد وسائل البحث والتقصى على فاعلية اللقاحات بمواجهة المتحورات، مشيرة إلى أن هناك العديد من اللقاحات التى تعمل الدول على تطويرها والتى تقوم المنظمة بدراستها بعد تقديمها فى ملف خاص يتم دراسته بشكل دقيق.

وأكدت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية أن اللقاحات تعتبر الأكثر فاعلية فى مواجهة كافة الأمراض ومنها فيروس كورونا.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وفى سياق متصل، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.