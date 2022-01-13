«أبوالغيط» يُدين هجوم مقديشيو الإرهابي.. ويؤكد دعم الجامعة للصومال

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بعد ظهر أمس الأربعاء، مدنيين أبرياء بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل ثمانية مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة وتدمير عدد من المنشآت.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الخميس، أعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الضحايا والحكومة الصومالية متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الجامعة العربية تقف بكل قوة مع جهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.

وقُتل أمس الأربعاء، 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.

وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".

وأضاف "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".

ويأتي الهجوم بعد أيام من توصل القادة الصوماليين إلى اتفاق لاستكمال الانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل، والتي تسبب تأجيلها المتكرر بأزمة سياسية عميقة في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي.