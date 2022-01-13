تجديد حبس عاطل اقتحم منزل سيدة وحاول هتك عرضها

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة اقتحام منزل سيدة ومحاولة هتك عرضها بالقوة، ما أسفر عن إصابتها وطفلها الصغير بإصابات بالغة.

تعود الواقعة عندما أبلغ مستشفى المحلة العام بوصول سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها تدعى " ف.ع"، مصابة بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد والوجه ويصعب استجوابها.

وبسؤال زوجها اتهم أحد الأشخاص يدعى "م . ح - ٢٩ سنة- عاطل" باستغلال غيابه عن المنزل أثناء عمله، واقتحم الشقة وأشهر سلاحًا أبيض في وجه المجني عليها وهددها بالذبح في حالة صراخها، ثم صوب السلاح ناحية طفلها الصغير مهددًا بذبحه إذا لم تمتثل له، إلا أنها حاولت أن تتماسك حتى لا تعرض ابنها للخطر.

وأضاف، حاولت منعه فقام بالاعتداء عليها بالمطواة التي يحملها وظل يلوح بها في وجهها وجسدها حتى أصابها، ثم حقنها بحقنة مخدرة حتى لا تعارضه إلا أنها لم تستسلم حتى عاد زوجها من الخارج وطرق الباب، وفر المتهم هاربًا من نافذة الشقة التي تطل على الشارع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبعرضه على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها واستدعت زوج المجني عليها لأخذ أقواله في الواقعة، وقرر ت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم صدر القرار المتقدم.