الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات معاهدة الأمن الجماعى تبدأ فى تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أنه: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".

وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.

فيما أعلنت المنظمة أنها ستبدأ عملية سحب قواتها لحفظ السلام من كازاخستان اليوم الخميس، موضحة أنها ستجري في غضون 10 أيام، مؤكدة أن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جورمات توكاييف، استقبل  الأربعاء في نور سلطان الأمين العام للمنظمة، ستانيسلاف زاس، حيث "أعرب عن شكره للحلفاء على تنفيذ عملية حفظ السلام والمساعدة في ظروف الهجوم الإرهابي".

وكان الرئيس الكازاخستاني أعلن صباح اليوم، عن بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام من كازاخستان يوم 13 يناير، ووصف المهمة بأنها "ناجحة جدًا"، مشددًا على أنها لعبت بحد ذاته دورًا ملموسًا في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

وأرسلت قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه بـ"التهديد الإرهابي".

كازاخستان الأمن الجماعي روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 13-1-2022

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»