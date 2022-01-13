قوات معاهدة الأمن الجماعى تبدأ فى تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أنه: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".

وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.

فيما أعلنت المنظمة أنها ستبدأ عملية سحب قواتها لحفظ السلام من كازاخستان اليوم الخميس، موضحة أنها ستجري في غضون 10 أيام، مؤكدة أن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جورمات توكاييف، استقبل الأربعاء في نور سلطان الأمين العام للمنظمة، ستانيسلاف زاس، حيث "أعرب عن شكره للحلفاء على تنفيذ عملية حفظ السلام والمساعدة في ظروف الهجوم الإرهابي".

وكان الرئيس الكازاخستاني أعلن صباح اليوم، عن بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام من كازاخستان يوم 13 يناير، ووصف المهمة بأنها "ناجحة جدًا"، مشددًا على أنها لعبت بحد ذاته دورًا ملموسًا في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

وأرسلت قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه بـ"التهديد الإرهابي".