الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار فى منطقة غير مأهولة بجنوب لبنان

انفجار فى منطقة غير
انفجار فى منطقة غير مأهولة بجنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في منطقة غير مأهولة في "حومين" في قضاء النبطية جنوب لبنان أمس الأربعاء.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية فمن المرجح أن تكون الانفجارات في مخازن أسلحة لحزب الله.

وقالت إذاعة صوت لبنان، إن سكان منطقة "حومين"، شاهدوا نيرانًا مندلعة في خراج البلد.

وفي ديسمبر الماضي، وقع انفجار في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان ناجم عن ماس كهربائي في مخزن يحوي كميات من أسطوانات الأكسجين.

وقالت حماس: إن "الانفجار الذي حصل في مخيم البرج الشمالي ناتج من ماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا".

وأشارت إلى أن النيران ألحقت "الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة"، مستنكرة حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت حريق مخيم البرج الشمالي.

وقالت الحركة إن "ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل العشرات، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".

وعبّرت الحركة عن "ألمها لهذا الحادث"، وحيّت في الوقت ذاته حالة الوعي والمسئولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه.

كما حيّت حماس كذلك صمود وشهامة "أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسئولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين".

ووجهت الحركة شكرها لجميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق، كما قدرت عاليًا الجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.

من جانبه، كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف عن مستودع الذخيرة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

حومين قضاء النبطية جنوب لبنان جنوبي لبنان أسلحة لميليشيات حزب الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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