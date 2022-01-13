الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترلينى

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، ارتفعت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) 11 قرشا متخطيه حاجز 18 جنيها، بعد تراجع أمس 7 - 8 قروش شراء وبيع، ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة ارتفاعا بمقدار 11 قرش للشراء والبيع لتصبح 17.88 جنيه و18.01 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي، سجل اليورو ارتفاعا أيضا ليبلغ 17.90 جنيه للشراء، 17.04جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.79 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع .

فيما واصل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه في البنوك المصرية اليوم 11 جنيها للشراء، 12 قرشا للبيع.

ففي بنك مصر والأهلي سجل سعر الإسترليني 21.42 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولي، ليسجل 21.45 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.35 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، واستقرار في البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لإستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .