حبس أستاذ جامعي مزيف أدار كيانا تعليميا وهميا بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس شاب انتحل صفة أستاذا جامعيا، وأدار كيانا تعليميا وهميا لعمل دورات تدريبية بمبالغ مالية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بكفر الشيخ لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية.

- تفاصيل التحريات

و أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وانتحاله صفة دكتور جامعي بإحدى الكليات "على غير الحقيقة"، والإعلان عن ذلك.

و وأوضحت التحريات قيامه بإلقاء محاضرات بذات الصفة المنتحلة، واتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى المجالات الطبية "على غير الحقيقة"، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية.

- ضبط المتهم

وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك ـعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه.

وبتفتيش مقر الأكاديمية تم ضبط عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية - كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية - دفتر استلام نقدية - مبالغ مالية - جهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التى تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير الكارنيهات المشار إليها باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية