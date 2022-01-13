لتحسين الري.. تأهيل 42.1 كيلو متر من مساقي الأراضي القديمة بالدلتا

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية وعدة بنوك حكومية، بروتوكول لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة، بالإضافة إلى تحديث نظم الري، وذلك ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي.

- توفير استهلاك المياه بالأراضي القديمة بمحافظات دلتا النيل

وانتهت قطاعات وزارة الموارد المائية، وتضم الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الخميس ، من تنفيذ تأهيل 42,1 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك من إجمالي أطوال 461,9 كيلو متر في ست محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة في محافظات دلتا النيل.

- تحفيز المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وعدة بنوك وطنية، فى تنفيذ البروتوكول الخاص بتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة في ست محافظات، وأيضا تحفيز المزارعين على التحول من نظم الري التقليدية بالغمر إلى نظم الري الحديث مثل الرش والتنقيط، بهدف ترشيد استهلاك المياه خلال أعمال ري الأراضي الزراعية والمستصلحة.