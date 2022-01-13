حنان مقيبل: التقيت بالرئيس 3 مرات.. وهذه أولى مشاركاتى بمنتدى الشباب

بيد ترص منتجاتها السيناوية، وبالأخرى تستقبل الزوار، وتتحدث عن أرض سيناء وخيراتها التي لا تنتهى، فإذا بكبار الدولة ومسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس السيسي، يقفون جميعا ليبادلول الحديث معها عن أحوال أهل سيناء وما يحلمون به، إنها المهندسة حنان مقيبل رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببئر العبد شمال سيناء.

التقت "الدستور" بالمهندسة حنان مقيبل، للحديث حول مشاركتها بمعرض الحرف اليدوية بمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة



تقول المهندسة حنان مقيبل، لـ"الدستور": إن "هذه المرة الثالثة التي قابلت فيها الرئيس وبدأ الحوار بالتعريف من نحن وأننا سعداء بتشريف السيد الرئيس".

فيما رد عليها الرئيس السيسي: "أنا راعى ومهتم بكل سيدة حرفية"، وذلك أثناء تفقده مكاتب رواد الأعمال وعارضي منتجات الحرف اليدوية، ومعرضي "أبناء سيناء" و"تراثنا"، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم، الذي يقام في شرم الشيخ، مدينة السلام، في الفترة ما بين 10 يناير لـ 13 يناير.

تفتخر رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببئر العبد بشمال سيناء، بمشاركتها في المعرض، الذي يقام على هامش فاعليات منتدى شباب العالم ٢٠٢٢، مؤكدة أن "الرئيس السيسي يقدم دعمه لسيدات سيناء من خلال مشاركتهن في أكبر معرض فى مصر معرض تراثنا، بالإضافة إلى الدعم المعنوى وتوجيه الشكر للمهندس إبراهيم العرجانى الذى أتاح الفرصة لسيدات سيناء بالمشاركة في منتدى شباب العالم لأول مرة".

وأما عن المطالب، فجاءت هذه المرة، كدعوة محببة من أهالي المنطقة للرئيس السيسي بزيارة سيناء، تقول حنان: "طالبنا من السيد الرئيس بزيارة محافظة شمال سيناء لانطلاق مسيرة التنمية في أغلى مكان فى مصر سيناء الغالية على كل مصرى".

وعلى الرغم من من مسؤوليات، حنان مقيبل، المتعددة، فهي مهندسة زراعية بإدارة التعاون الزراعى ببئر العبد، بشمال سيناء، وحاصلة على بكالوريوس زراعة قسم أمراض نبات، بجامعة قناة السويس، كما أنها أم لثلاثة أبناء، إلا أنها لا تفوت الفرصة أبدا، في المدافعة عن سيدات سيناء، فهي صوتهن أمام المسؤولين، وهي أيضا من تسعى لتسويق منتجاتهن في معارض الحرف اليدوية.

وعن آلية عمل سيدات سيناء في مجال الحرف اليدوية، تشرح حنان مقيبل، أن للجمعية مشغل للمنتجات التراثية اليدوية، مكون من عشرات من السيدات اللواتي يعملن على إنتاج التصميمات المختلفة، مشيرة إلى أنه "في البداية تقدم الجمعية للسيدات دورات في صناعة السجاد والكليم والتوب السيناوي، مع إتاحة لهن المواد الخامة اللازمة، ثم تبدأ السيدات في مرحلة الإنتاج، ومن ثم تأتي مرحلة التسويق لمنتجات سيناء في المعارض التراثية".

وحظت المنتجات اليدوية، إعجاب الكثير من المشاركين بمنتدى شباب العالم، بدورته الرابعة، لما تمثله من عمق ثقافي وتراثي لسكان المحافظات المصرية.

ويشارك بالمنتدى، الآلاف من الشباب من جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة العديد من الملفات والقضايا المتعلق بالتنمية، في المجالات المختلفة، خلال فاعليات المنتدى.