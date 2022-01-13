تعرف على خريطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر فيلم bhaag milkha bhaag أو “بهاج ميلكها بهاج”.

الفيلم من إنتاج عام 2013، وتبلغ مدة عرضه 189 دقيقة، ومن بطولة فرحان اختر، سونام كابور، ديفيا دوتا، وإخراج راكيش أومبراكاش، وسيناريو كتبه براسون جوشي.

يعرض فيلم "بهاج ميلكها بهاج"، لقصة حياة العداء الأولمبي الشهير (بفلاينج سيخ) أو السيخ الطائر وكيف تغلب على المصاعب التي واجهها في حياته، من بينها مقتل جميع أعضاء عائلته وأحداث الحرب المدمرة باﻹضافة للتشرد، وكيفية وصوله ليصير رمز من رموز الرياضة في الهند.

ــ عبد العظيم عبد الحق موسيقار يتحدى النسيان ببيت الغناء العربي

في سياق متصل، وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالونه الشهري، وعنوان الصالون هذا الشهر "عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا" ، بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

يستضيف الصالون الصحفي والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، الناقد الموسيقي دكتور محمد سعد، كما يشارك بالصالون التخت الشرقي وصوليست الأوبرا الفنان محمد عبد الحميد ويتخلل فقرات الصالون أغنيات: ألفين صلاة على النبي، في قلبي غرام، سحب رمشه وغيرها.

يذكر أن "عبد العظيم عبد الحق" ممثل وملحن مصري من مواليد من مواليد 1 يناير 1905 بمحافظة المنيا، بدأ بحفظ وتجويد القرآن الكريم، ثم ظهرت مواهبه في التمثيل حيث عمل بفرقة أمين صدقي، وتتلمذ على يد الشيخ محمود صبح في مجال الغناء، التحق بالمعهد العالي للموسيقي المسرحية في عام 1948، عمل في العديد من الوظائف حتي وصل إلي منصب مدير التفتيش المالي والإداري بوزارة العمل، ثم قدم استقالته ليتفرغ للفن .

ومن أبرز ما قدم كانت أغنيات "تحت السجر يا وهيبة"، "وحدة ما يغلبها غلاب"، كما وضع الموسيقي التصويرية لعدد من المسلسلات منها هارب من الأيام، الضحية، الرحيل، الساقية، كما اتجه للسينما في سن متأخرة وشارك في العديد من المسلسلات أبرزها مسلسل الشهد والدموع .

ــ القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس أيضا، حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

تقدم الفرقة مجموعة مختارة من الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الصيل من بينها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي، وغيرها من الرقصات التي تعبر عن التقاليد والهوية المصرية .

يذكر أن القومية للفنون الشعبية تأسست في الستينيات، بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها وأكسسواراتها، وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته، وقدمت عروضها خلال مشوراها في أكثر من 100 دولة، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وانشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر .