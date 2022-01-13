السرعة الزائدة تتسبب فى إصابة شخص وتحطيم 4 سيارات بالمنصورة

تسبب طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أثناء قيادته سيارة بسرعة كبيرة في إصابة ‏شخص مُسن بكدمات وجروح، وتحطيم 4 سيارات خلال سيره فجرًا في شارع أحمد ‏ماهر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وحطم الطالب السيارات المتوقفة على جانب الشارع بسبب ‏السرعة الكبيرة التي كانت عليها السيارة المتسبب في الحادث ما أدى إلى تحطم 4 سيارات وجري ‏تقدير الخسائر الأولية للسيارات بأكثر من مليون جنيه.‏



تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم في امتداد ‏شارع أحمد ماهر، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بالسيارات المتوقفة على جانب الشارع ‏وتسببت في تلفيات في 4 سيارات.‏

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء قيادة "كريم م. ‏ع."، 19 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، يقود السيارة رقم "د و ج 5327" ماركة هيونداي النترا بيضاء اللون ، ‏بدون أن يحمل رخصة قيادة.‏



وأسفرت معاينة مكان الحادث بوقوع تلفيات كبيرة في 4 سيارات كانوا متوقفين بجوار بعضهم ‏في جانبي الشارع ويحملون لوحات معدنية أرقام "د ر ب 9349" والسيارة رقم "د و ص ‏‏8264"، والسيارة رقم "د ج ي 3568" والسيارة رقم "د و ج 3291"، وتسبب الحادث ‏في إحداث تلفيات كبيرة في تلك السيارات.‏



وأكد شهود العيان أن السيارة المتسببة في الحادث، أصابت شخص مُسن كان يسير في الشارع وتلقى ‏الآسعافات الأولية في مكان الحادث ورفض الذهاب إلى المستشفى، وأنه كان يسير بالسيارة ‏بسرعة جنونية، وهو ما تسبب في وقوع الحادث.‏



ورصدت كاميرات المراقبة في منطقة الحادث أن سيارة تسير بسرعة كبيرة في امتداد شارع ‏أحمد ماهر، وصدمت سيارات متوفقة في الشارع.‏



وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة من إلقاء القبض علي الطالب المتسبب في الحادث، ‏وتحرير المحضر رقم 770 لسنة 2022 وجري العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه ‏‏4 أيام علي ذمة التحقيقات.‏



يذكر أن حادث مماثل وقع في مدينة المنصورة منذ أسبوعين وتسبب في تحطم 5 سيارات عندما ‏اصطدمت سيارة مسرعة بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الشارع مما تسبب في حادث ‏المشاية السفلية بالمنصورة وصعود أخرى فوق سيارتين متوقفتين واستقر أعلاهما.