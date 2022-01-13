الرئيس السيسى: الدولة تعمل جاهدة على منظومة التعليم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تعمل جاهدة على منظومة التعليم حتى يدرك الشباب التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته التي ألقاها، مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ مساء الأربعاء، إن هناك أدوات محددة لبناء الوعي تبدأ من الأسرة والمنزل ووسائل الإعلام والدراما والمدرسة والجامعة فضلاً عن دور العبادة المسجد والكنيسة باعتبارها المنظومة الـرئيسية التي تشكل الوعي لدى الشباب.

وأكد السيسي أن منظومة التعليم الهدف منها تحقيق الفهم الجيد ورفع الوعي وليس مجرد التعليم الأكاديمي فقط، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على منظومة التعليم حتى يدرك الشباب التحديات الداخلية والإقليمية والدولية وهو ما يمثل بعداً هاماً في الطريق الى لجمهورية الجديدة.

وعن مواجهة الدولة للقضاء علي ظاهرة الادمان، قال السيسي إن الإدمان آفة تعاني منها كافة الدول، مؤكدًا أن مراكز العلاج من الإدمان هو جهد من المجتمع والدولة من أجل القضاء على الإدمان، مضيفا أن "الإدمان يهدد مستقبل أي دولة لو لم يتم مواجهته بحسم كامل".



وأضاف أن الدولة تقوم بدعم أي شركة قطاع خاص تريد إقامة مشروع لأن البلد تحتاج كل يد مخلصة وشريفة ومستعدة لخدمة الوطن.



وأوضح الرئيس السيسي أن مشروع "حياة كريمة" متكامل ويتناول جميع المجالات من بنية أساسية والاتصالات المتقدمة لأكثر من 60% من مساحة مصر.



وشدد على ضرورة التفرقة بين البيئة الاجتماعية داخل دار رعاية مهما كانت جودتها، وبين الرعاية داخل الأسرة مهما كان مستواها، لافتًا أنه لا يمكن أن يتم تقديم الرعاية داخل الدار لعدد كبير من الأطفال، في نفس مستوى الرعاية التي تقدم في الأسرة لطفل أو طفلين.