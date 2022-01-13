«شينخوا» الصينية تبرز تصريحات الرئيس السيسى بحث الدول المانحة على تمويل «الأونرا»

سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال حلقة نقاش بمنتدى شباب العالم (WYF) المنعقد حاليًا في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، حيث حث السيسي الدول المانحة على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين .

وتحدث الرئيس السيسي عن المبالغ الضخمة اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر خصصت بالفعل 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال السيسي: "دورنا سيستمر من خلال دعوة الدول المانحة للتقدم وعدم التخلي عن الأونروا لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف «السيسي» أن مصر ستتصرف جنبًا إلى جنب مع الدول المانحة من أجل "استئناف أكبر ودعم أكبر" للأونروا لتقوم بدورها.

وأعربت الممثلة الأولى للأونروا في القاهرة سحر الجبوري خلال الجلسة عن تقديرها لدور مصر في دعم الأونروا وحثت الشركاء الدوليين على مواصلة دعمهم المالي للوكالة لمساعدة قطاع غزة على التعافي من أزمته.

ووفقًا للوكالة الصينية: توسطت مصر في مايو من العام الماضي في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة بقيادة حركة (حماس) ووصلت إلى هدنة بعد 11 يومًا من الضربات القاتلة المتبادلة التي أودت بحياة 260 شخصًا على الأقل.

يأتي هذا فيما ذكر موقع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنهاء جميع المراحل المتبقية من ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وقال الرئيس، خلال كلمته في جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، "أرجو إنهاء المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة".

وأضاف: "لا بد من وقف النزاعات حتى نستطيع المساعدة في إعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن "إعادة الإعمار بالتزامن مع استمرار النزاع لها تكلفة كبيرة".

تسوية الصراعات

وطالب الرئيس السيسي جميع الدول التي بها صراعات بأن تعمل على تسوية تلك الصراعات، كما طالب جميع الدول بزيادة دعمها لوكالة الأونروا.

وشدد «السيسى» على أن بلاده لديها ثوابت أهمها عدم التدخل في شئون الدول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع المؤسسات المصرية متاحة لجميع الأشقاء في مجال بناء القدرات، وأن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الأشقاء.