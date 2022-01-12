السبت.. بدء صرف «تكافل وكرامة» وسط إجراءات مشددة

أعلنت وزارة التضامن عن بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" السبت المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن عدد مستفيدي الدعم النقدي بلغ 3.8 مليون مستفيد، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

وقالت التضامن إنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التضامن، ثم الضغط على أيقونة تكافل وكرامة لاختيار تقديم الشكوى، ثم كتابة البيانات كاملة في الخانات المخصصة ومنها (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، وبيانات مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم، على أن تتم كتابة الشكوى المراد تسجيلها في الخانة المخصصة لذلك، ثم الحفظ.

أكدت التضامن أنه لا بدّ من إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة ميلاد الأطفال بالأسرة، إضافة إلى صورة بطاقة التموين، وصورة من قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة لعائل الأسرة، مع إحضار شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال.

معايير القبول بالبرنامج:-

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنه لا بدّ من استيفاء بعض البيانات وهى:

أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمة للحصول على الدعم النقدي تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة فى هذا الشأن.

عدم الحصول على دخل شهري ثابت أو معاش تأميني أو الحصول على ضمان اجتماعي شهري.

أسباب رفض تكافل وكرامة

امتلاك أرض زراعية أكبر من فدان

حيازة عقارات بغرض الاستثمار، وليس محلًا للسكن.

امتلاك آلات زراعية: جرار زراعى أو سيارة أجرة أو حتى نقل.

امتلاك سيارة ملاكى موديل بعد عام 2000.