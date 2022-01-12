الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السبت.. بدء صرف «تكافل وكرامة» وسط إجراءات مشددة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن عن بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" السبت المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن عدد مستفيدي الدعم النقدي بلغ 3.8 مليون مستفيد، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

وقالت التضامن إنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التضامن، ثم الضغط على أيقونة تكافل وكرامة لاختيار تقديم الشكوى، ثم كتابة  البيانات كاملة في الخانات المخصصة ومنها (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، وبيانات مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم، على أن تتم كتابة الشكوى المراد تسجيلها في الخانة المخصصة لذلك، ثم الحفظ.

أكدت التضامن أنه لا بدّ من إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة ميلاد الأطفال بالأسرة، إضافة إلى صورة بطاقة التموين، وصورة من قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة لعائل الأسرة، مع إحضار شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال.

معايير القبول بالبرنامج:-

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنه لا بدّ من استيفاء بعض البيانات وهى:

أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمة للحصول على الدعم النقدي تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة فى هذا الشأن.

عدم الحصول على دخل شهري ثابت أو معاش تأميني أو الحصول على ضمان اجتماعي شهري.

أسباب رفض تكافل وكرامة 

امتلاك أرض زراعية أكبر من فدان
حيازة عقارات بغرض الاستثمار، وليس محلًا للسكن.
امتلاك آلات زراعية: جرار زراعى أو سيارة أجرة أو حتى نقل.

امتلاك سيارة ملاكى موديل بعد عام 2000.

إجراءات احترازية مواجهة فيروس كورونا وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي شهادة ميلاد بطاقة الرقم القومي اجراءات احترازية مشددة الاستعلام عن تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

السيسى: نجاح الإصلاح الاقتصادى منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام كورونا

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»