رفع 220 طن مخلفات خلال حملة نظافة بقرى المنيا (صور)

قامت أجهزة مركز ومدينة المنيا اليوم الأربعاء، بحملة نظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة ومخلفات الهدم بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 220 طن مخلفات هدم وقمامة ونقلها للظهير الصحراوي الشرقي

شارك في الحملة كلًا من مصطفي الدبيكي نائب رئيس مدينة المنيا، ولاء سلامة مدير المخلفات الصلبة ، ووليد مهران وكيل الإدارة و حسن عبد الكريم مدير الحملة الميكانيكية.

وأوضح محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أنه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن ترعة سرى باشا ونقطة تجميع سيدى بشر بالسوق ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

وأشار حماده جمعه رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير أنه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية ومن المدخل الغربي لقرية ادمو والوحدة الصحية للقرية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأكد محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أن معدات الوحدة المحلية قامت برفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة بالقرية وتوابعها.