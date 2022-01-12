الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ياسين التهامي يستقبل المشاركين في مولد السيدة نفيسة (صور)

ياسين التهامي يقدم
"ياسين التهامي" يقدم الطعام لزوار السيدة نفيسة

كشف أتباع الطرق الصوفية، عن قيام الشيخ ياسين التهامي شيخ المنشدين، باستقبال مريدي وزوار آل البيت المشاركين في الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك بساحته بميدان الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقوم "التهامي" على خدمة زوار آل البيت رضوان الله عليهم، وذلك بتقديم الطعام إليهم، والقيام على خدمتهم طوال فترة تواجدهم في القاهرة للمشاركة في الفعاليات.

وكان "التهامي" قد دشن ساحة آل البيت بمنطقة الأزهر والحسين منذ عدة سنوات، وذلك لإستقبال المحبين والزائرين الذين يشاركون بصفة دائمة في احتفالات وموالد آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث تعتبر ساحته من الساحات الصوفية المعروفة بإستقبال أحباب وزوار آل  البيت رضي الله عنه آجمعين.

received_646614289846300

من جانبه، قال حسن المغازي، عضو الطرق الصوفية، خلال مشاركته في مولد السيدة نفيسة أن الشيخ ياسين التهامي، من المحبين لآل بيت النبي، لذلك يقوم في كل مناسبة وكل احتفال بخدمة المحبين والمشاركين في موالد آل البيت والصالحين، حيث أن ساحته العامرة بجوار مسجد الإمام الحسين تقوم على خدمة جميع أحباب آل البيت، فتقوم بتقديم الطعام والشراب للجميع.

وتابع "المغازي" أن الشيخ ياسين التهامي رجل متواضع جداً، حيث يقوم بتقديم الطعام لأحباب وزوار السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين بنفسه.

وكان قد  توافد اليوم الأربعاء، المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية، على مسجد السيدة نفيسة وذلك للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها، حيث تشارك أكثر من ٢٠ طريقة صوفية في هذه الفعاليات الدينية التي تنظم كل عام بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية.

received_590225448756966

وقام أتباع ومريدي الطرق الصوفية بأداء صلاتي العصر والمغرب، داخل مسجد السيدة نفيسة، حيث قاموا فور الانتهاء من الصلاة بقراءة الفاتحة على روح صاحبة المقام المبارك داعين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها من كل سوءً ومكروه.

وشهد مولد السيدة نفيسة هذا العام قلة عدد الخدمات المقامة من قبل الطرق الصوفية، نظراً لتأخر بعض الطرق في  الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة الخدمات بجوار مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، حيث لا تسمع الجهات الأمنية بإقامة الخدمات والساحات إلا بعد الحصول على التصريح الرسمي من الجهات المسئولة.

يقدم الطعام للمحبين ياسين التهامى

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

السيسى: نجاح الإصلاح الاقتصادى منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام كورونا

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»