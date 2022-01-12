ياسين التهامي يستقبل المشاركين في مولد السيدة نفيسة (صور)

كشف أتباع الطرق الصوفية، عن قيام الشيخ ياسين التهامي شيخ المنشدين، باستقبال مريدي وزوار آل البيت المشاركين في الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك بساحته بميدان الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقوم "التهامي" على خدمة زوار آل البيت رضوان الله عليهم، وذلك بتقديم الطعام إليهم، والقيام على خدمتهم طوال فترة تواجدهم في القاهرة للمشاركة في الفعاليات.

وكان "التهامي" قد دشن ساحة آل البيت بمنطقة الأزهر والحسين منذ عدة سنوات، وذلك لإستقبال المحبين والزائرين الذين يشاركون بصفة دائمة في احتفالات وموالد آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث تعتبر ساحته من الساحات الصوفية المعروفة بإستقبال أحباب وزوار آل البيت رضي الله عنه آجمعين.

من جانبه، قال حسن المغازي، عضو الطرق الصوفية، خلال مشاركته في مولد السيدة نفيسة أن الشيخ ياسين التهامي، من المحبين لآل بيت النبي، لذلك يقوم في كل مناسبة وكل احتفال بخدمة المحبين والمشاركين في موالد آل البيت والصالحين، حيث أن ساحته العامرة بجوار مسجد الإمام الحسين تقوم على خدمة جميع أحباب آل البيت، فتقوم بتقديم الطعام والشراب للجميع.

وتابع "المغازي" أن الشيخ ياسين التهامي رجل متواضع جداً، حيث يقوم بتقديم الطعام لأحباب وزوار السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين بنفسه.

وكان قد توافد اليوم الأربعاء، المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية، على مسجد السيدة نفيسة وذلك للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها، حيث تشارك أكثر من ٢٠ طريقة صوفية في هذه الفعاليات الدينية التي تنظم كل عام بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية.

وقام أتباع ومريدي الطرق الصوفية بأداء صلاتي العصر والمغرب، داخل مسجد السيدة نفيسة، حيث قاموا فور الانتهاء من الصلاة بقراءة الفاتحة على روح صاحبة المقام المبارك داعين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها من كل سوءً ومكروه.

وشهد مولد السيدة نفيسة هذا العام قلة عدد الخدمات المقامة من قبل الطرق الصوفية، نظراً لتأخر بعض الطرق في الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة الخدمات بجوار مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، حيث لا تسمع الجهات الأمنية بإقامة الخدمات والساحات إلا بعد الحصول على التصريح الرسمي من الجهات المسئولة.