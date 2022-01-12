لماذا يطالب «كتاب مصر» وزيرة الثقافة بالتدخل لإنقاذ «الشهاوي»؟

رغم وجود لجنة للرعاية الصحية بالاتحاد..

نشر عدد من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عدد من التعليقات، عبر حساباتهم الشخصية مطالبات بتدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتقديم الرعاية الصحية للشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية تستدعى التدخل الجراحي، رغم عضوية «الشهاوي» باتحاد كتاب مصر، ورغم وجود لجنة للرعاية الصحية بالاتحاد وهي من اللجان المخصص لها ميزانية لتقديم الرعاية الصحية لأعضاء الاتحاد؟.

«سعيد شحاتة» عضو مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قال لـ«الدستور»، «السبب يعود إلى أن تدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سيكون له مردودا فوريا وإيجابيا بالتدخل لإنقاذ الحالة الصحية لشاعرنا الكبير، لافتا إلى أنه تواصل صباح اليوم مع الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد بخصوص الحالة الصحية للشاعر «الشهاوي»، وقال له إنه يتواصل مع ابن الشاعر وطلب منه إرسال التقارير الطبية لوالده لاتخاذ اللازم من قبل الاتحاد.

«شحاتة» أوضح تدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم، صباح اليوم، باجرائها اتصال هاتفي مع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين والذي تتدخل على الفور بتوفير غرفة مناسبة للرعاية الصحية للشاعر محمد محمد الشهاوي، وأنه من المقرر تدخل االتحاد خلال ساعات قليلة من خلال لجنة الرعاية الصحية من خلال مقررة اللجنة نجوى عبد العال لتوفير اللازم للشاعر محمد محمد الشهاوي.

يذكر أن الشاعر محمد الشهاوي صدرت باكورة إنتاجه الأدبي مجموعة شعرية عام 1962م، بعنوان "ثورة الشعر" وهو طالب بالثانوية الأزهرية، وترك الثانوية وبدأ رحلته مع الحياة مليئة بالأشواك والآلام وانصرف للشعر يبثه آلامه وهمومه وأشجانه.

و«الشهاوي» عضو باتحاد الكتاب، ولجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وجماعة الفنانين والأدباء بأتيليه القاهرة، وجمعية الأدباء بالقاهرة، وأمانة مؤتمر أدباء مصر، وأسرة تحرير مجلة «سنابل» «1969: 1972»، وأسرة تحرير مجلة "دلتا الثقافية"، وأسرة تحرير مجلة "أوراق ثقافية".

ترأس تحرير مجلة "إشراقة"، سلسلة كتب "إصدارات إشراقة"، مجلة "سنابل" «الإصدار الثاني والثالث».

حصد العديد من الجوائز أهمها الجائزة الأولى لأفضل ديوان شعر سنة 2000 «مؤسسة أندلسية» عن ديوان "إشراقات التوحد"، جائزة الأولى لأفضل ديوان شعر 2004 «جمعية الأدباء»، عن ديوان "مكابدات المغني والوتر"، جائزة التميز «كُبرَى جوائز اتحاد الكتاب» 1997، جوائز أولى على مستوى الجمهورية أعوام 1965 ، 1973 ، 1974، جائزة كفافيس الدولية أكتوبر 2017 - عقب فوزه بجائزة كفافيس أعلن محافظ إقليم كفرالشيخ - مسقط رأس الشهاوي - إطلاق اسم الشاعر على أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة الواقعة في أقصى شمال الدلتا، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2019.

صدر له العديد من الدواوين منها ثورة الشعر 1962 م - قلتُ للشعر 1972 م - مسافر في الطوفان 1985 م - زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر 1992 م - إشراقات التوحد 2000 م «أعادت مكتبة الأسرة طبعه سنة 2003» - أقاليم اللهب ومرايا القلب الأخضر 2001 م - مكابدات المغني والوتر 2003 م - قصائد مختارة "إصدارات دائرة الثقافة والإعلام – حكومة الشارقة" 2005 .