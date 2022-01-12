مدير «أكساد» يبحث مع وزير الزراعة الفلسطيني تنمية مشروعات تنموية

بحث د.رياض عطاري، وزير الزراعة الفلسطيني مع د. نصر الدين العبيد، المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد" علاقات التعاون بين الجانبين وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات خلال لقائهما اليوم في مقر المركز العربي أكساد"، بالعاصمة السورية دمشق ضمن زيارة رسمية تستغرق 5 أيام بدعوة من مدير عام أكساد".

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الفلسطيني نظيره المهندس محمد حسان قطنا، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف.

قدم العبيد، في بداية اللقاء، عرضاً موجزاً عن خطط وبرامج منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لدعم جهود الدول العربية في تنمية عربية مستدامة بما يلبي طموحات هذه الدول في تأمين الأمن المائي والغذائي وخاصة في فلسطين.

وقال مدير أكساد، إنه تم إجراء تقييماً شاملاً للأنشطة والمشاريع المشتركة، وإمكانيات إقامة أنشطة ومشاريع تنموية جديدة، خاصة في مجال تطوير الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح والشعير، وحصاد المياه.

أضاف العبيد أنه تم الاتفاق على تزويد وزارة الزراعة الفلسطينية بالمواد الوراثية المستنبطة لدى أكساد، مؤكداً استعداد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» الدائم لوضع كافة امكانياته وخبراته في خدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة الفلسطينية، بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في فلسطين.

من جانبه أعرب وزير الزراعة الفلسطيني عن تقديره لجهود منظمة «أكساد» والعاملين بها، وأمله في ان يُسهم هذا اللقاء في الارتقاء بعلاقات التعاون بين وزارة الزراعة الفلسطينية و«أكساد» الى أفضل المستويات.

وأشاد الوزير الفلسطيني بالدور المهم الذي تلعبه منظمة «أكساد» لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين، وبالمستوى الذي حققته في أدائها العلمي والعملي لاسيما في الفترة الأخيرة والثقة العالية التي اكتسبتها والمكانة التي وصلت اليها في جميع مجالات عملها، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة، وشح وندرة المياه.