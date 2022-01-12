مسرح الجلالة و«المبدع الصغير».. أبرز إنجازات الدولة فى مجال الثقافة

سلطت الدكتورة إيناس عبدالدايم، الضوء على إنجازات الدولة في مجال الثقافة مثل مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية ومسرح الجلالة ومدينة الثقافة في العلمين، وجائزة المبدع الصغير المقدمة لأقل من 18 عاما من وزارة الثقافة، والتي تضاهي جائزة الدولة التقديرية، تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في كلمتها خلال جلسـة بعنوان "صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة"، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، حيث شارك خلالها نخبة من المتحدثين، من بينهم تارين ساوثرن رئيس الإبداع بشركة Blackrock Neurotech للحلول التكنولوجية، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة Watch iT، وهيسون يون مدير برنامج KOICA للمنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية للتعليم، كما شـارك المتحدث يورج زوبير، المدير الفني والناشط الرقمي عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم.



واختتم ضيف الجلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معربا عن سعادته بمشاركته بمنتدى شباب العالم، وأشاد بالتعاون مابين وزارة الثقافة ووزارة الشباب وإنشاء العديد من المبادرات الثقافية والرياضية.



وخرجت الجلسـة بتوصية هامة حول فرض قوانين وحقوق عادلة وصـارمة للمحافظة على المحتوى المقدم على المنصـات الرقمية، وتكاتف وتضامن الجهود لمكافحة أعمال الاختراقات على المنصات الرقمية.



يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سـلام وازدهار من مصـر إلى العالم.



وكانت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.