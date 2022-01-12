الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مسرح الجلالة و«المبدع الصغير».. أبرز إنجازات الدولة فى مجال الثقافة

الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم

سلطت الدكتورة إيناس عبدالدايم، الضوء على إنجازات الدولة في مجال الثقافة مثل مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية ومسرح الجلالة ومدينة الثقافة في العلمين، وجائزة المبدع الصغير المقدمة لأقل من 18 عاما من وزارة الثقافة، والتي تضاهي جائزة الدولة التقديرية، تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في كلمتها خلال جلسـة بعنوان "صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة"، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، حيث شارك خلالها نخبة من المتحدثين، من بينهم تارين ساوثرن رئيس الإبداع بشركة Blackrock Neurotech للحلول التكنولوجية، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة Watch iT، وهيسون يون مدير برنامج KOICA للمنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية للتعليم، كما شـارك المتحدث يورج زوبير، المدير الفني والناشط الرقمي عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم.

واختتم ضيف الجلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معربا عن سعادته بمشاركته بمنتدى شباب العالم، وأشاد بالتعاون مابين وزارة الثقافة ووزارة الشباب وإنشاء العديد من المبادرات الثقافية والرياضية.


وخرجت الجلسـة بتوصية هامة حول فرض قوانين وحقوق عادلة وصـارمة للمحافظة على المحتوى المقدم على المنصـات الرقمية، وتكاتف وتضامن الجهود لمكافحة أعمال الاختراقات على المنصات الرقمية.


يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سـلام وازدهار من مصـر إلى العالم.


وكانت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الصحة»

«شوهته بمية نار».. والد ضحية الشهامة بالإسكندرية يروي تفاصيل الواقعة (فيديو وصور)

مشيرة خطاب لـ«الدستور»: «حياة كريمة» أكبر مبادرة حقوقية فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية: غياب المساءلة القانونية الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»