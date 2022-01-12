المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بقنا

أصدرت محكمة الجنايات في قنا، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بالسجن المشدد 6 سنوات، ضد طالب يدعى معمر القذافي، بالفرقة الرابعة في كلية الحقوق، بتهمة الاتجار فى الحشيش المخدر.

ترجع وقائع القضية في يوليو ٢٠٢١، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مكافحة المخدرات بقنا ، من ضبط المتهم متلبساً بكمية من مخدر الحشيش.

وكانت مباحث المخدرات وردتها معلومات تفيد اتجار "معمر القذافي.ع.م" 23 عاما طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، في مخدر الحشيش بشمال محافظة قنا.

وجرى تشكيل فريق بقيادة المقدم وسام الدين حسين، من قسم مكافحة المخدرات بقنا، لضبط المتهم وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهم متلبسا بقرية أبو حزام وبحوزته شنطة بداخلها كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأفاد تقرير المعمل الكيميائى بقنا، بأن المضبوطات عبارة عن مادة سمراء اللون بعد خضوعها للتحليل ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.