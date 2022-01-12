حتى يناير.. ارتفاع عدد المُؤمّن عليهم إلى 14 مليونا و23 ألفًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية استقر عند 19 ألفًا و 175 منفذا حتى يناير الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونًا و23 ألفًا حتى يناير الجاري مقارنة بـ13 مليونًا و 979 ألفًا ديسمبر الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين 694 ألفًا مقارنة بـ10 ملايين و 662 ألفًا، فى ديسمبر الماضي.

فى سياق آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار صرف معاشات يناير وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المواطنين والعاملين بالبنوك ومنافذ الصرف.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم توفير المعاشات من خلال عدة طرق وهي ماكينات الصرف الإلكترونية فى مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى منافذ البريد المنتشرة على مستوى المحافظات، أيضًا من خلال محافظ التليفون المحمول كإحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، كما يتم الصرف من بنوك القرى وبنك ناصر الاجتماعي، والبنوك التجارية ( كارت ميزة أو حساب توفير).

مصاريف الجنازة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فى حالة وفاة صاحب المعاش، فيحق للمستحقين عنه مصاريف الجنازة وهى النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة حيث ألزم قانون التأمين الاجتماعي عند وفاة صاحب المعاش، الجهة التي كانت تصرف له، بأداء نفقات الجنازة بواقع معاش شهرين كاملين شاملين معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير والزيادات التي تعتبر في حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان جنيه.

الرقم التأميني

فى حين أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القانون ألزم كل من هو مؤمن عليه الحصول على رقم تأميني، حيث يعتبر هذا الرقم شرط أساسي لنظام المعلومات.