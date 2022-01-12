الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

10 علامات تدل على ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم

ارتفاع مستويات الأنسولين
ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم

يبدأ مستوى السكر في الدم في الارتفاع عندما ينتج جسمك كمية أقل من الأنسولين أو لا ينتج عنها على الإطلاق، وعادة ما  ينتج جسمك الأنسولين تلقائيًا عندما تتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، فالكربوهيدرات تجعل مستويات السكر في الدم ترتفع ، لكن الأنسولين يجعل تلك المستويات تنخفض مرة أخرى. 

ويمكنك أن تتخيل أن هذه العملية لا تعمل كما ينبغي عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين، وبناء عبي ذلك  تعتبر مستويات السكر في الدم المرتفعة جدًا خطيرة، ولهذا نقدم لك عشر علامات لمساعدتك على التعرف عليها.

خطورة ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم 


وفقا لموقع tips لا يشكل ارتفاع نسبة السكر في الدم خطرًا على الحياة في البداية ، ولكن إذا تكرر هذا الأمر أو ظلت نسبة الأنسولين مرتفعة يمكن أن تتضرر أعضائك ودماغك عندما يرتفع سكر الدم لديك لفترة طويلة جدًا، وفد تتعرض  أيضًا لخطر متزايد للإصابة بالعدوى ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى دخولك في غيبوبة في نهاية المطاف، وهذا هو السبب في أنه من الحكمة معرفة علامات ارتفاع مستوى السكر في الدم حتى تتمكن من اكتشافه في الوقت المناسب.

علامات ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم 

-التعب أو الخمول
-التهيج
-الحاجة إلى التبول كثيرًا
-الشعور بالعطش الشديد
-رؤية مزدوجة أو غير واضحة
-فقدان الوزن على الرغم من عدم تغير نمط الأكل لديك
-حكة (خاصة حول المنطقة التناسلية)

-التقيؤ

-تواجه صعوبة في التنفس

-الإصابة بالعدوى في كثير من الأحيان أو الإصابة بعدوى متكررة بسرعة مثل عدوى المسالك البولية

عندما تواجهك هذه الأعراض فمن المحتمل أن يكون لديك ارتفاع في مستوى السكر في الدم، ويُطلق على هذا المستوى المرتفع من السكر في الدم أيضًا مرض السكري من النوع 2 لذلك يجب أن تذهب لرؤية الطبيب.

الأنسولين السكري خطورة إرتفاع مستوي الأنسولين في الدم علامات إرتفاع مستوي الأنسولين في الدم الخمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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