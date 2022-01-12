«جاماليا»: 30% من سلالات كورونا المنتشرة بموسكو مرتبطة بـ«أوميكرون»

قال مدير مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، إن حوالي 30% من سلالات فيروس كورونا المنتشرة في موسكو اعتباراً من أول أمس مرتبطة بسلالة "أوميكرون" المتحورة.



وأضاف جينتسبورج، في تصريح لقناة "روسيا - 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، "البيانات الأولية، التي حصلنا عليها بالتعاون مع وزارة الصحة في موسكو، تؤكد تسجيل ما يصل إلى 30% من الإصابات بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا".



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد، أثناء جلسة ترأسها، اليوم الأربعاء للحكومة، على ضرورة أن تكون سلطات البلاد مستعدة لمواجهة موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا في الفترة المقبلة في كافة أقاليم البلاد، بما يشمل تعبئة مختلف الجهات الفيدرالية والإقليمية والمحلية والمختصة.



وقال بوتين، ردا على تقرير نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا بخصوص مستجدات تفشي فيروس كورونا ومتحوره الجديد "أوميكرون"، "نرى ما يحدث في العالم، وذلك يعني أن لدينا أسبوعين على الأقل للتحضير والاستعداد"، مؤكدا ضرورة رفع وتيرة عمليات الفحص والتطعيم ضد كورونا في روسيا، ومشيرا إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا قد يكون أكثر فعالية على مستوى العالم في التعامل مع المتحور "أوميكرون".



من جانبها، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي تسجيل أول نظام اختبار في روسيا للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.