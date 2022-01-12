رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالاً من السفير الأمريكي لليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السفير الأمريكي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، "ريتشارد نورلاند"، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع السفير الأمريكي أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبيةً لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت.

وثمن السفير الأمريكي خلال الاتصال، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن تفاؤله بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيداً عن أي صراعات سياسية.

وفي وقت سابق عقدت لقاءات أوروبية ليبية، في طرابلس، لبحث إدماج المقاتلين السابقين في سوق العمل بليبيا، عبر تعزيز حصولهم على فرص عمل.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، في العاصمة طرابلس، لمناقشة وضع برنامج مشترك من شأنه دعم التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل في ليبيا.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي، أن اللقاء الذي وصفه بـ"الممتاز"، ركز على دعم جهود خلق فرص عمل في ليبيا من قبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشباب سيكونون محور هذا الجهد، بمن في ذلك المقاتلون السابقون.

وفي أكتوبر الماضي، أطلقت حكومة تصريف الأعمال مشروعا لدمج الشباب المنضوين ضمن التشكيلات المسلحة في سوق العمل والحياة المدنية، بحسب الدبيبة الذي أكد في ذلك الوقت، أن حكومته عازمة على حصر السلاح في يد من يدافع على الوطن وحدوده ووحدة أراضيه.