مدير ريادة الأعمال والابتكار: نسعى لإطلاق مشروعات داخل وخارج مصر للأجيال الناشئة

شارك الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في منتدى شباب العالم، وقال الدكتور وائل في تصريح خاص لـ«الدستور»: منتدى شباب العالم منذ البداية وهو ممتاز ولكن هذه النسخة الرابعة بالأخص هي الأهم لأنها ذات محتوى قوي.

أضاف: يوجد تركيز كبير على ريادة الأعمال سواء في جلسات العمل أو الورش و يوجد رواد أعمال من دول كثيرة لعرض المشاريع وأخذ الخبرات الموجودة لدينا، مشيرًا إلى أنه مشارك في منتدى شباب العالم من خلال ورش دعم لرياد الأعمال لمساعدة الأجيال الناشئة قائًلا :«نسعى لإطلاق مشروعات داخل مصر وخارج مصر».

واستكمل «الدسوقي» أن الدعم الخاص لريادة الأعمال موجود والتمويل موجود ولكن هناك احتياج إلى عدد كبير من الشباب في العشرينات والثلاثينات وخريجي الجامعات لأخذ المخاطرة وعمل مشاريع، مضيفًا أن الجامعة بصدد عمل مسابقة لريادة الأعمال تركز على طلاب الجامعات المصرية في كل المحافظات وبتعاون مع بنك الأهلي.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.

وبالإضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.