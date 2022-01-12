رسالتنا السلام والتعمير.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن النزاعات في المنطقة العربية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجلسة النقاشية بعنوان: “المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات”، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

المنطقة العربية دفعت تمن تدخل الآخرين في شؤونها:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المنطقة العربية دفعت ثمن كبير بسبب فرض وتدخل الآخرين في شؤونها، اللى حصل في الدول التانية كان محاولة للتغيير، أصحاب التغيير مش عارفين أن هذا المسار قد يؤدي إلى الخراب اللي احنا عايشينه حاليا".

التغيير بالقوة يؤدي إلى الخراب:

قال الرئيس السيسي إن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه، في مصر كان ممكن يحصل كده، ربنا تفضل علينا كثيرا جدا إن احنا مدخلناش هذا المصير دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة أزمات ولاجئين وناس تتفرج علينا والمانحين يعطونا نخلى بالنا كويس".

الأعمار يتطلب وقف النزاعات:

صرح الرئيس السيسي خلال الجلسة إن منتدى شباب العالم في عام 2018 تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار في الدول التي توجد بها، علشان نقدر نتحرك والدنيا كلها تتحرك، لابد من توقف هذه النزاعات، ولابد من توقف الاقتتال في البداية.

إعادة الإعمار في مناطق الصراعات، فنيا، لن تتم بالشكل الذي نتمناه عندما لا يكون هناك فرصة لوقف النزاعات، لن يكون هناك فرصة لإعادة الإعمار، أو تواجد التمويل والمشاركة بشكل أو بأخر فيه، كما أن هناك فرق بين تخفيف أثار الأزمة سواء بتوفير الطعام أو المأوى أو الملبس أو حتى العلاج، وفرق بأنك تجري إعادة إعمار لدولة تعرضت لحرب.

وإعادة الإعمار لن تتكلف أموال فقط ولكن هناك بعد إنساني ونفسي واجتماعي ترتب على هذه الأزمة، وأول خطوة مهمة من خلال المؤتمر نوجه نداء للدول التى فيها نزاعات ونقول لها، باسم المؤتمر وباسم شباب المؤتمر الذي يحلم بالأمن والأمان والتنمية وعلى القادة المسئولين، ينظروا بمنظور آخر لوقف النزاعات والصراعات حتى نخفف أو نقلل من حجم الآثار".

السلام والتعمير ثوابت عندنا كمصريين:

أضاف الرئيس السيسي: "احنا كمصريين شايفين إن السلام والبناء والتعمير ثوابت بالنسبة لنا، فى مصر لا نتدخل فى شئون الدول، وندعو إلى عدم التدخل فى شئوننا، حتى نستطيع أن نحل الأمور بعيدا عن الصراعات.

باسم منتدى شباب العالم.. وباسم كل شاب موجود هنا، يمكن إعطاء رسائل لبلدهم وأصدقائهم من أجل إنهاء النزاعات، كل دولة فيها مجموعة شباب يمكنهم إرسال رسائل لتعظيم النداء إلى المسئولين عن هذه النزاعات".

الخراب يؤدي إلى الآلام والأكاديمية الوطنية متاحة للجميع:

وقال الرئيس السيسي: "الأكاديمية الوطنية للتدريب وأي حاجة موجودة في مصر متاحة للجميع لبناء القدرات، وده مش كلام دبلوماسي علشان المؤتمر، نتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير، دى ثوابت مصرية.

الخراب يؤدى إلى الآلام والمعاناة والبناء والتعمير بيدى الأمل الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب اليمن وكل الشباب وفيه أشقاء يحضروا إلى الأكاديمية بكل تواضع".