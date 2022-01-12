إيداع متهم بضرب سيدة والسير عاريًا المصحة النفسية بطنطا

قررت نيابة ثان طنطا حبس المتهم بضرب سيدة بالشارع، والسير عاريا 4 أيام وإيداعه المصحة النفسية.

كانت مباحث الغربية تمكنت من ضبط شخص بشوارع مدينة طنطا إثر تداول صور وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي لسيره بدون ملابس وقضاء حاجته بالشارع أمام المارة وتعديه على سيدة بالضرب وإصابتها بجروح في الرأس ما أدى إلى إجراء جراحة لها وخياطة 6 غرز بالرأس بالمستشفى.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن ضباط قسم ثان طنطا برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثان طنطا من ضبط أحد الأشخاص غير معروفة هويته لسيره بشوارع مدينة طنطا وتعديه على المارة بالضرب، كان آخرها تعديه بالضرب على إحدى السيدات أثناء سيرها بالشارع بواسطة "يد مقشة" ما أدى إلى إصابتها بجروح في الرأس، وقيام المذكور بخلع ملابسه في الطريق العام وتنقله بين عدة شوارع بمدينة طنطا ومبيته بالشوارع ويرجح معاناته من أمراض نفسية وعقلية، حيث تم ضبطه وتبين أنه مهتز نفسيا ويهذي بكلمات غير مفهومة وحرر محضر بالواقعة.