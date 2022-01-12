20 واقعة سرقة.. الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية خلال يوم

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط كافة المخالفات، على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهمًا ارتكبوا 20 حادثًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط أكثر من 41 ألف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 3 أيام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.