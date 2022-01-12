الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

«البناء والأخشاب»: أكثر من 6 ملايين مستفيد من التأمين على عمال المقاولات

التأمين على عمال
التأمين على عمال المقاولات

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن الدولة قطعت شوطا كبيرا في توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، حيث بدأت بتسجيل بيانات تلك العمالة عن طريق مديريات القوى العاملة في جميع محافظات مصر، وتسجيل العمالة المستخدمة في المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف الجمل في تصريح لـ"الدستور"، أن اتجاه الدولة للبدء في التأمين الاجتماعي والصحي على العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المقاولات، سيعود بالنفع على أكثر من 6 مليون عامل في قطاع التشييد والبناء، وسيضمن لهم وأسرهم حياة مستقرة.

وأكد أنه لابد من تكاتف الدولة لتوعية تلك العمالة بالتوجه للتأمين على نفسها، لضمان توفير تأمين اجتماعي وصحي لها، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة لوزارة القوى العاملة لتوعية العمال على التوجه للتأمين على أنفسهم، ودفع الاشتراك الخاص بهم.

وأوضح الجمل أن النقابة العامة تقوم من خلال لجانها المهنية واللجان النقابية التابعة لها في جميع محافظات مصر، بإرشاد العمالة غير المنتظمة بضرورة التوجه لمكاتب التأمين التابعة لها والبدء في دفع الاشتراكات الخاصة بهم، والمواظبة على ذلك بشكل منتظم، لحصولهم على حقهم في التأمين الاجتماعي والصحي.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكدت أنه من حق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المقاولات الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي، في إطار توسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 من حق أى عامل من العمالة غير المنتظمة، الاشتراك في التأمينات بنسبة 21% على أن تنقسم إلى جزأين الأول يقوم بدفعه العامل بقيمة 9%، والثاني يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

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