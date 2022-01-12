ضبط تاجر مخدرات بحوزته 9 أسلحة نارية في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار، بدمياط.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ، حال استقلاله دراجة نارية، بدون لوحات معدنية مُحمل عليها جوالين بداخلهما «9 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 6 فرد محلي – عدد من الطلقات النارية كمية من نبات البانجو وزنت 15 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلوجرام، 1000 قرص مُخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة.