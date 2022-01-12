الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية» تفتتح أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين وضعاف الإبصار

افتتاح اول مكتبة
افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية

افتتح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين وضعاف الإبصار على مستوى الجمهورية بمدرسة النور للبنات بإدارة وسط بحضور علاء سليمان مدير عام الإدارة ومحمود شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية

وقال مدير المديرية، إن المكتبة تضم 6 أجهزة سطور" Braille one" وشاشة تليفزيون سمارت تم توفيرها للمكتبة عن طريق المشاركة المجتمعية كنواة لأول مكتبة إلكترونية على مستوى الجمهورية تخدم المكفوفين، وهي عبارة عن مفكرة إلكترونية ذكية بها خلايا برايل إلكترونية تمكن الطالب الكفيف من الكتابة والقراءة بطريقة برايل بسهولة ويسر، كما يمكن عرض مكتبة كاملة عليها يمكن تصفحها بالبرايل وتوصيلها بشاشة كمبيوتر للعرض عليها كملف Word، حيث يحول هذا الجهاز ملفات البرايل إلى Word أو العكس، مما يمثل نقلة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي في القراءة والكتابة بالبرايل.

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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية

يأتي ذلك في إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف).

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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية

هذا وتم عرض فيديو لمراحل تطور كتابة برايل للمكفوفين والتي بدأت بمرحلة المكتبة والمسطرة البلاستيك ثم مرحلة “البيركنز” التي دخلت مصر في أوائل التسعينات ومازالت مستخدمة بمدارس النور حتى الآن، ثم مرحلة جهاز (برايل وان) ويسمى السطر الإلكتروني وهو يتيح للكفيف الكتابة بطريقة برايل حيث يقوم بتحويل الكتابة إلى الخط المبصر والعكس كما يمكن تحميل الكتب عليه وتصفحها بواسطة الكفيف بالإضافة إلى خدمات الإنترنت المعروفة كما يمكن توصيله بمطبعة برايل فيقوم بالطباعة ويمكن أيضًا توصيله بشاشة عرض لإلقاء المحاضرات التعليمية.

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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية

وأكد «سعد» على أن الحكومة وضعت برنامجًـا طموحًا للإهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية، وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، كما تم تدريب معلمي التربية الخاصة والفكرية والأخصائيين ومعلمي التعليم العام على التوعية ببرامج الدمج وأنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس وكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية.

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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، أن هذا الاهتمام بدأ بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عامًـا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشارك ذوو الهمم في الأنشطة التربوية المختلفة الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية بجميع المدارس فهم موهوبون بالفطرة، ومنهم من حصل على ميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.

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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية
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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية
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افتتاح اول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية
التربية والتعليم بالإسكندرية أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين تخدم المكفوفين الإسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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